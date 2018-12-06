Çinli Teknoloji devi Huwai'nin sahibinin kızı aynı zamanda şirket yöneticisi Meng, Kanada'da tutuklandı. ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan Meng, ABD'ye iade edilebilir. Ticaret Savaşları gerginliği düşürülmeye çalışılırken bu yeni gelişme küresel piyasaları tedirgin etti.

Huwai'nin sahibinin kızı tutuklandı.



Çinli Teknoloji devi Huwai firmasının sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng "İran yaptırımlarını deldiği" gerekçesiyle Kanada'da tutuklandı.



Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver (Venkuvır) kentinde tutuklandı.



Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng'in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi. Meng'in ABD'ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinde yargılanacağı öğrenildi.



Çin’in Kanada Büyükelçiliği ise Kanadalı yetkililere Meng’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.



ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.



ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı. Asya borsaları güne sert kayıplarla başlarken ABD vadelileri de endekslerde sert düşüş yaşanacağına işaret ediyor.



Geçen hafta Arjantin'de gerçekleşen G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Ticaret Savaşları olarak yorumlanan ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak düşürüleceği ifade edilmişti.



ulusal.com.tr