TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü

23 yaşındaki Valeria Marquez’in ölümüne neden olan saldırıyla ilgili Jalisco Eyalet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay anı, Marquez’in yaptığı canlı yayına da yansıdı. Yayında, arka planda bir kişinin "birilerinin geldiği" yönündeki uyarısı duyuluyor. Kısa süre sonra silah sesleri yükseliyor. Yayın devam ederken bir kişi cep telefonunu alarak canlı yayını sonlandırıyor.

TikTok ve Instagram’da yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Marquez, yayının başlarında kendisi iş yerinde yokken birinin "pahalı bir hediye" bırakmak istediğini söylediği, bu kişinin yeniden gelmesini beklemeyi düşünmediğini belirttiği dikkat çekiyor.

Valeria Marquez’in öldürülmesi, Meksika’da kadın cinayetlerine ilişkin endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) verilerine göre, Meksika 2023 yılında her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde en yüksek kadın cinayeti oranına sahip dördüncü ülke konumunda bulunuyor.