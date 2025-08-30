TikTok fenomeni ve ailesi şok olayda ölü bulundu

Meksika’nın Guadalajara kentinde sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ve iki çocuğu, terk edilmiş bir kamyonetin kasasında ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
TikTok fenomeni ve ailesi şok olayda ölü bulundu
Yayınlanma:

Jalisco eyaletindeki polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiğinde kamyonetin içinde dört kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde ölenlerin Garibay, eşi ve 13 ile 7 yaşındaki çocukları olduğu doğrulandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, aile birkaç ay önce Michoacán eyaletinden Guadalajara’ya taşınmıştı. Yetkililer, olayın ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini ve olası bir kartel saldırısı ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Meksika güvenlik yetkilileri soruşturmayı derinleştiriyor.

KGM son dakika: 30 Ağustos’ta Türkiye’de hangi yollar trafiğe kapalı? 🚧KGM son dakika: 30 Ağustos’ta Türkiye’de hangi yollar trafiğe kapalı? 🚧Yurt
MEB’den yeni düzenleme: Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyorMEB’den yeni düzenleme: Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyorEğitim
tiktok fenomen ölü bulundu
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu
CHP’de İmamoğlu-Yavaş çatışması gün yüzüne çıktı!
Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması
Atatürk'ün bu görüntüsü ilk defa paylaşıld
Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''
Ukraynalı askerler AB tarafından eğitilecek
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor Kavurucu sıcaklar geri dönüyor
Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti
Motorine beklenen zam geldi mi? İşte 30 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine beklenen zam geldi mi? İşte 30 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Hafta sonuna damga vuracak kampanya! Hafta sonuna damga vuracak kampanya!