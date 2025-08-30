TikTok fenomeni ve ailesi şok olayda ölü bulundu

Jalisco eyaletindeki polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiğinde kamyonetin içinde dört kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde ölenlerin Garibay, eşi ve 13 ile 7 yaşındaki çocukları olduğu doğrulandı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, aile birkaç ay önce Michoacán eyaletinden Guadalajara’ya taşınmıştı. Yetkililer, olayın ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğini ve olası bir kartel saldırısı ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Meksika güvenlik yetkilileri soruşturmayı derinleştiriyor.