banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Tillerson'dan U dönüşü

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, nükleer silahlardan arınana kadar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ekonomik ve diplomatik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi

Tillerson'dan U dönüşü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, nükleer silahlardan arınana kadar Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ekonomik ve diplomatik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Hafta içinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.

Tillerson, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ekonomik ve diplomatik baskının, bu ülkenin "nükleerden arınması hedefi gerçekleşene kadar süreceğini ve sürmek zorunda olduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, bu süreçte "iletişim kanallarını açık tutacaklarını" ifade ederken KDHC'nin ABD ile "müzakere hakkını kazanması gerektiğini" kaydetti.

Tillerson, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Kuzey Kore konusuna değinmiş ve "Diplomatik açıdan daha önce belirttik, Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı daha sert bir söylem kullanırken Tillerson diplomasinin önemine vurgu yapıyordu.

Tillerson, Asya ziyaretinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tillerson #KDHC #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Genelkurmay Başkanı Akar'dan önemli görüşme
Sonraki Haber
Ailesini katleden baba öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.