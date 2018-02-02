ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceğini iddia etti.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, Latin Amerika seyahatinden önce Texas Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürdü.



Tillerson, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini dile getirdi.



Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarında müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Venezuela ve Güney Amerika tarihinde, işler çok kötüye gittiğinde ve liderler artık halka hizmet edemediğinde, genellikle ordunun değişim aracı olduğu zamanlardır." dedi.



Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini söyleyen Tillerson, "Mutfak onun için biraz fazla ısınırsa, Küba'da, kendisine plajda güzel bir malikane verebilecek bazı arkadaşları olduğundan eminim." ifadelerini kullandı.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Tillerson'un yorumlarını eleştirerek Latin Amerika ülkelerini ortak bir düşmana karşı birleşmeye çağırdı.



Resmi ziyaret için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Arreaza, "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump, Venezuela ve Orta Amerika göçmenlerine saldırdığı gibi Meksika'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı duymuyor." diye konuştu.

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