ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz." dedi.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları kapsamında mevkidaşı Boris Johnson ile bir araya gelen Tillerson, burada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD Suriye’de DEAŞ’ı yenmek için bulunuyor. Bunu koalisyon ortaklarımız ve Suriye Demokratik Güçleri ile yaptık." ifadelerini kullanan Tillerson, "O nedenle Suriye’nin kuzeyindeki Türk hadiseleriyle ilgili olarak kaygılıyız." diye konuştu.



"Türkiye'nin kendi vatandaşlarını Suriye toprağından saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz.” diyen Tillerson, konuya ilişkin, Türkiye’deki muhatapları ile görüştüğünü ve Türkiye’nin "meşru güvenlik kaygılarını karşılayabilmeyi ümit ettiğini" vurguladı.



Tillerson ile Johnson görüşmesi daha sonra basına kapalı olarak devam etti.



ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Londra temasları kapsamında bu sabah İngiltere Başbakanı Theresa May ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill ile de basına kapalı olarak görüştü.



ABD'li bakan ülkesinin bu ay hizmete giren yeni büyükelçilik binasını da ziyaret etti.