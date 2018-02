New York'un kültür ve turist merkezi olarak kabul edilen dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Sevgililer Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Times Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte iki çift evlenirken, çiftlerin evlilik töreni meydana yerleştirilen "Window to the Heart" (Kalbe Pencere) adlı camdan yapılan heykelin yanında gerçekleştirildi.



Etkinlikler kapsamında üç erkek de sevdiği kadınlara Times Meydanı'nda evlilik teklifi ederken, teklif anları meydandaki American Eagle mağazasının üstündeki dev ekrana yansıtıldı.



Times Meydanı'nda bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen çiftler de Kalbe Pencere adlı heykelin yanında sevdikleriyle poz vererek bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.



Ayrıca, "#ToImmigrantsWithLove" (Göçmenlere Sevgiyle) adlı kampanya kapsamında, Times Meydanı'na bir stant kuruldu.

Amerikalılar, kurulan stantta ABD'de yaşayan göçmenlere destek mektupları yazarken, yazdıkları mektupları meydana yerleştirilen posta kutusuna attı.

Mektupların, Twitter ve sosyal medyadan #ToImmigrantsWithLove etiketiyle daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Aşk meleği kostümü giyen bir kişi de Times Meydanı'ndan geçenlere poz verdi.

Ayrıca New York'un önemli tarihi simgelerinden olan Rockefeller Center'da bulunan buz pistinin üstüne kırmızı renkte dev bir kalp çizildi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, Sevgililer Günü'nün ABD ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.

Bu sene 14 Şubat kapsamında Amerikalı tüketicilerin mücevhere 4,7 milyar dolar, çiçeğe 2 milyar dolar, çikolata ve şeker ürünlerine ise 1,8 milyar dolar harcadığı tahmin edilirken, Sevgililer Günü için ABD'de kişi başı harcamanın ortalama 143,56 dolar (544 Türk lirası) olması öngörülüyor.