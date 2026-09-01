Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America başkan yardımcısı hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı 32 yaşındaki Erin Piacenti hayatını kaybetti. Saldırıda 68 yaşında bir kişi de yaralandı. Yaralı şahsın durumunun stabil olduğu bildirilirken, polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirilen saldırgan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında saldırının herhangi bir provokasyon olmaksızın gerçekleştirildiğini ve iki ayrı saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre şüpheli, ilk olarak metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkararak erkeğe saldırdı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli cadde boyunca ilerleyerek bu kez Piacenti'ye saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN, POLİS MEMURLARINI TEHDİT ETTİ

Tisch, polis ekiplerinin cadde üzerinde şüpheliyle yaklaşık 4 dakika boyunca konuşarak elindeki bıçakları bırakmasını sağlamaya çalıştığını belirtti. Şüpheli teslim olmayı reddederek polis memurlarını tehdit etti ve elindeki bıçakları memurlara doğrulttu.

Polis ekiplerinin şok tabancası kullanmasına rağmen şüphelinin saldırganlığını sürdürdüğü, bunun üzerine memurların şüpheliye ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının şüphelisinin kimliği, New York'un Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak açıklandı. Cisneros'un daha önce herhangi bir gözaltı geçmişi bulunmadığı belirtilirken, NYPD kayıtlarında 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki olay nedeniyle belgelenmiş bir ruh sağlığı geçmişinin bulunduğu ifade edildi.