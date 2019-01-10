İngiliz Times Gazetesi'nin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer, ABD ve YPG arasındaki ilişkiyi analiz ettiği bir yazı kaleme aldı. YPG-ABD ittifakını tuhaf bir dostluk olarak değerlendiren Spencer ABD'nin terörist dediği bir örgüte yardım ettiğini ve bu konuda Türk tarafının haklı olduğunu yazdı.





Richard Spencer imzalı analiz haberde "Orta Doğu'daki en tuhaf dostluğun" ABD'nin YPG'yle askeri ittifakı olduğu yorumu yapıldı.



Times muhabiri, PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirtti. Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduğu, ABD yönetiminin de "terörist" olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiği ifade edildi.



Haberde ABD'nin ortak düşman IŞİD ile mücadele için PKK ile birlikte çalıştığı ve bunun Türkiye'yi öfkelendirdiği belirtti.

"Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD var. Diğer yanda ise ideolojisi, modası gelmiş Marksizm ile Murray Bookchin adlı az tanınan bir anarşist felsefecinin inancı arasında gidip gelen bir grubu olan YPG var."



SPENCER, PKK'nın Suriye'deki iç savaşta kendisini siyasi ve askeri olarak kabul ettirme imkanı bulduğunu söylüyor.

"PKK'ya Suriye'de destek vardı. PKK, iç savaşın kaosu içinde kendisini siyasi ve askeri olarak kabul ettirme imkanı buldu. PKK daha sonra IŞİD karşısında geri çekildi. Tam bu noktada devreye giren ABD, 2014 sonunda Kürt kasabası Kobani'de IŞİD'i bombaladı. Bu, düşmanımın - ki bu düşman IŞİD'di - düşmanı dostumdur durumuydu. Ancak ABD'nin bu yaklaşımı daha eski bir dost olan Türkiye'yi öfkelendirdi."





ulusal.com.tr

İngiliz Times Gazetesi'nde "Orta Doğu'daki en tuhaf dostluk, ABD'nin YPG'yle askeri ittifakı" başlıklı bir analiz yayımlandı.Richard Spencer imzalı analiz haberde "Orta Doğu'daki en tuhaf dostluğun" ABD'nin YPG'yle askeri ittifakı olduğu yorumu yapıldı.Times muhabiri, PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirtti. Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı olduğu, ABD yönetiminin de "terörist" olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiği ifade edildi.Haberde ABD'nin ortak düşman IŞİD ile mücadele için PKK ile birlikte çalıştığı ve bunun Türkiye'yi öfkelendirdiği belirtti.SPENCER, PKK'nın Suriye'deki iç savaşta kendisini siyasi ve askeri olarak kabul ettirme imkanı bulduğunu söylüyor.