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Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanışan bir hacker, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi

İngiltere'nin kısa süre önce ABD'den satın aldığı F-35 Lightning II savaş uçaklarına ait gizli bilgilerin arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden bir hackerın eline geçtiği belirtildi.

Tinder'da İngiliz kadın pilotla tanışan bir hacker, F-35'lere ait gizli bilgileri ele geçirdi

Daily Mail haberine göre kimliği belirsiz bir hacker, Tinder'da İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAF) görevli bir kadın pilotla tanıştı ve hesabını hackledi. Bu hesap üzerinden diğer İngiliz pilotlarla iletişim kuran hacker, F-35'ler hakkındaki gizli bilgileri ele geçirdi.

Daily Mail, kadın pilot hesabının hacklendiğini bildirse de F-35'lerle ilgili gizli bilgilerin bir kısmı ifşa olduğunu aktardı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, F-35'lere ilişkin bilgilerin üçüncü tarafların eline geçtiğini doğruladı.

İngiltere ve ABD, F-35 programı kapsamında 9 milyar poundluk anlaşma yapmıştı. Anlaşmada teslim edilmesi öngörülen toplam 135 F-35 uçağının ilk partisi olan 48 uçak, haziran ayında İngiltere'ye ulaşmıştı. Sputnik

Etiketler; #Tinder
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