Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti, 213 bin lira tazminat kazandı

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, bir mağazadan aldığı tıraş bıçağını kullanırken, büyük bir talihsizlik yaşadı. Gazete Duvar’ın haberine göre, tıraş bıçağını ilk kez kullandığında yüzünün her iki tarafını da kesen Silverthorn, ürünün hatalı olduğunu iddia ederek firmaya dava açtı.

Silverthorn, tıraş bıçağının tasarım veya üretim hatası nedeniyle yüzünün ciddi şekilde kesildiğini belirterek, mağaza ve üretici firmaya karşı dava açtı. Kesiklerin dakikalarca kanadığını ve iyileşmesinin haftalar sürdüğünü söyleyen Silverthorn, “Bunlar sıradan kesikler değildi, kanama bir türlü durmadı” dedi.

Mahkeme, Silverthorn’un talebini kabul etti ve davalı firmaya 6 bin 650 dolar (yaklaşık 213 bin TL) tazminat ödemeye hükmetti. Tazminat kararının ardından Silverthorn, tıraş bıçağı yüzünden yaşadığı acı ve izlerin kalıcı olmasından dolayı mağduriyetini dile getirdi.

20 yıldır tıraş olduğunu sözlerine ekleyen Silverthorn, "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.