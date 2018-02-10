Karataş'tan kırıma uğrayan ATAK helikopteriyle ilgili açıklama
Karataş'tan kırıma uğrayan ATAK helikopteriyle ilgili açıklama
ABD'den İsrail'e destek açıklaması
ABD'den İsrail'e destek açıklaması
Netanyahu'dan İran ve Suriye açıklaması
Netanyahu'dan İran ve Suriye açıklaması
Hükümetten flaş İncirlik Üssü açıklaması
Hükümetten flaş İncirlik Üssü açıklaması

Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Ülkede Türk ordusunun zaferi için Türkçe, Arapça ve İngilizce dua edildi

Togo'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Batı Afrika ülkesi Togo’da Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için 3 dilde dua edildi.

Sokode ilindeki 600 kişilik bir okulun müdürü olan Muhammed Canili, öğrencileri ve aileleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için dua etti.

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerde yapılan duada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı ile Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik temenniler dile getirildi.

Canili, duanın ardından kesilen kurbanın etinin 150 haneye dağıtıldığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #zafer #türk askeri #Togo #recep tayyip erdoğan #dua
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.