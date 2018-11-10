Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu
Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu
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Tonga'da deprem

Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Tonga'da deprem

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Pangai bölgesinin 98 kilometre güneydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tonga #deprem
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