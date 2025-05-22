Toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp

Çin’in farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 2 kişi hayatını kaybederken, en az 19 kişi ise kayboldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp
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Güneybatıdaki Guizhou bölgesinde yaşanan toprak kaymasında, Çinli yetkililer 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin ise halen bulunamadığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, askerlerin de katılımıyla yaklaşık 400 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Qingyang köyünde ise 8 hanede 19 kişinin evlerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, benzer afetlerin önümüzdeki dönemde de risk oluşturmaya devam edeceğini belirterek bölge halkını uyardı. Dağlık Guizhou’nun yanı sıra, yakınındaki Hunan ve Jiangxi eyaletleri de sağanak yağışlara karşı acil durum alarmına geçirildi.

Geçtiğimiz hafta ise ülkenin güneyinde bulunan Guangdong ve Guangxi bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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