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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 9 kişi öldü 16 kişi de yaralandı.

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch  bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldı. Yaşanan olay sonucunda 9 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın  olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına  alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği  konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #toronto
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