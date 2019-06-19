Kanada'nın Toronto kenti kutlamalara doymuyor. NBA şampiyonu olan Toronto Raptors rüya gibi günler geçiriyor. Ancak günlerdir süren kutlamalarda silahlar patladı, 4 kişi yaralandı.

Kanada ekibi Toronto Raptors, NBA'de sezonu ilk kez zirvede tamamladı. Kentteki şampiyonluk kutlamalarıysa günlerdir devam ediyor.



14 Haziran Cuma günü Amerika'nın gözde kulübü Kaliforniya ekibi Golden State Warriors'ı geçerek kupaya uzandı Toronto. Raptors, Amerikan basketbol rüyasını kabusa çevirdi.



17 Haziran günü "We the North" yani "Biz Kuzeyiz" günü olarak ilan edildi.



Kanada'daki kutlamalara Toronto ve civar kentlerde yapıldı. 2 milyonu aşkın insan kutlamalara katıldı. Metro hattı kullanıcı rekorunu kırdı. Sadece Toronto belediyesi binasının çevresine 100 binden fazla kişi toplandı.



Takımın süperstarı Kawhi Leonard başta olmak üzere tüm kafile halkı selamladı. Raptors'un oyuncularının yanında dünyaca ünlü Kanadalı aktör ve müzisyen Drake de vardı. Törenlere Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Eyalet Başkanı Doug Ford da katıldı.



Kutlamalar sırasında tatsız bir olay da yaşandı. Patlayan silahlar coşkunun korkuya dönüşmesine neden oldu. Açılan ateşte dört kişi yaralandı, olayla ilgili şüpheli üç kişi göz altına alındı.



Toronto Raptors son 5 senede 3 kez NBA'i zirvede tamamlayan güçlü rakibi Golden State Warriors'ı finalde 4-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Böylece NBA şampiyonluk kupası ilk kez Kanada'ya gitmişti.





ulusal.com.tr