Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir kamyonet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Olayda 10 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kanada'nın Toronto kent merkezinde, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Saldırıda yaralanan 15 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın 25 yaşındaki Ermeni asıllı Kanada vatandaşı Alek Minassian olarak açıklandı.



Toronto Seneca Kolejinde İngilizce eğitimi gören Minassian'ın sorgusu devam ediyor.



Toronto Polis Şefi Mark Saunders, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını ancak kasıtlı yapıldığını söyledi.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, "Toronto'daki trajik ve anlamsız saldırıdan büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.





