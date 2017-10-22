Toyota Motor, yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehlikesi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını duyurdu.

Toyota Motor, Japonya'daki fabrikalarında yarın üretimi askıya alacak.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Toyota Motor, yaptığı açıklamada yaklaşan tayfun tehlikesi nedeniyle Japonya’daki fabrikalarında üretimi askıya alacağını duyurdu.



Ülkeye yaklaşmakta olan güçlü tayfun nedeniyle on binlerce kişiye tehlikeli bölgelerden ayrılma uyarısı yapılırken yüzlerce uçuş da iptal edildi.



ulusal.com.tr