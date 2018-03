İngiltere`de Toys R Us UK ve elektronik mağazaları zinciri Maplin çok zor günler geçiriyor.

İngiltere'de Toys R Us UK ve elektronik mağazaları zinciri Maplin çok zor günler geçiriyor. Konkordato ilan eden iki şirkette 5.500 çalışanın işini kaybedebileceği belirtiliyor.



Oyuncak devi Toys R Us ve elektronik perakendecisi Maplin çöküşün eşiğinde. ABD merkezli Toys R Us markasının Büyük Britanya'da bulunan şirketi uygun bir kurtarma pakedi bulamadığı için konkordato ilan etti.



İngiltere'nin bir başka büyük zincir mağazacılık kuruluşu olan Maplin de aynı dertten muzdarip ve toplam 5.500 kişinin işinden olacağı belirtiliyor.



Maplin, daha önce satışa çıkarılmasına rağmen alıcılarla olan görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Geçen sene 235 milyon sterlin ciro yapan Maplin'in borcun sermayeye oranı yüzde 95'e çıktı. Net varlıklar ise yüzde 63 düştü. Şirket Brexit sonrası değer kaybeden sterlin nedeniyle ciddi zarar gördüğünü belirtiyor.



Toys R Us da satış için nabız yoklamış ancak ciddi bir alıcı bulamamıştı.



Elektronik perakendecisi Maplin'in Britanya genelinde 200 mağazası ve 2.500 çalışanı bulunurken Toys R Us da Ada'da 105 mağaza ve 3 bin çalışanla hizmet veriyor.



KDV BORCUNU DAHİ KARŞILAMIYOR



İngiltere medyasındaki haberlere göre Toys R Us süresi dolmakta olan 15 milyon sterlinlik KDV borcunu şirketi satsa da karşılayabilecek durumda değil ve bu nedenle de geçtiğimiz yıl eylül ayında iflas koruma için başvuruda bulunmuştu. Aralık ayında yeniden yapılanma şartıyla kurtarma anlaşmasına giden Toys R Us önümüzdeki bahar ayında 26 mağazasını kapatarak batmaktan kurtulmuştu.



ABD merkezli Toys R Us için yeni yılda da devam eden zayıf satış performansı, gitgitde artan KDV borcu nedeniyle tek çıkar yolun yeni bir alıcı olduğu ancak bunun şu aşamada uzak bir ihtimal olduğu belirtiliyor.



Toys R Us ise sorunun kaynağı olarak fiziksel mağazacılığı gösteriyor. Birleşik Krallık topraklarındaki ilk mağazasını 1985 yılında açan marka, aralık ayında yaptığı açıklamada mevcut perakendecilik ortamında iş yapmanın çok pahalı olduğunu vurgulamıştı.



Toys R Us, son 8 yılın 7'sinde zarar etti. Analistler hem oyuncakçılık şirketi hem de Maplin için işten çıkarmaların mali açıdan rahatlamaya yol açsa da mağazalardaki hizmet kalitesini düşürdüğüne ve bunun da markayı olumsuz etkilediğine dikkati çekiyor.



Bir diğer sorun da iki şirketin de çoğunlukla markalı ürünler satması ve müşteri çekmek için mağazayı gelmeyi çekici kılacak indirimler yapılması gerekliliği fakat bunun yapılamaması olarak belirtiliyor.



ABD'DE 382 MAĞAZA KAPANACAK



Dünyaca ünlü oyuncak üreticisi ve perakendecisi Toys R Us geçtiğimiz yıl iflas açıklamasının ardından tatil döneminde de istediği satışları yakalayamamıştı.



5 milyar dolar borcu olan şirket geçen ay 182 mağaza kapattıktan sonra bu ay yaptığı açıklamayla 200 mağazasında da kepenk indirecek.



Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.



Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.