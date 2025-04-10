Trafik polisleri bu tarihten itibaren torpido gözlerini de kontrol edecek!

İspanya, 1 Ocak 2026'dan itibaren reflektörlü üçgen uyarı sistemini kaldırarak yerine V16 acil durum lambası kullanımını zorunlu hale getirecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trafik polisleri bu tarihten itibaren torpido gözlerini de kontrol edecek!
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 Avrupa'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olacak olan İspanya, bu adımla trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. V16 acil durum lambası, aracın tavanına yerleştirilen, 360 derece görülebilen sarı ışıklı bir cihazdır.

Bu cihaz, araçtan inmeden etkinleştirilebilmesiyle güvenliği artırırken, dijital bağlantılı modelleri, aracın konumunu İspanya Trafik Genel Müdürlüğü'nün (DGT) 3.0 platformuna aktararak diğer sürücüleri uyaracak.

2026'dan itibaren, V16 lambası, araçlardaki sinyalizasyon için tek yasal seçenek olacak. Bu nedenle tüm araçlarda, torpido gözünde bulundurulması zorunlu olacak. Eğer trafik polisi, bu lambayı bulamazsa, 80 euro ceza uygulanacak.

İspanya, reflektörlü üçgen uyarı sisteminin yetersiz kaldığı ve yanlış yerleştirmenin tehlikeler yarattığı gerekçesiyle bu uygulamayı 2026'dan itibaren kaldırıyor. Diğer Avrupa ülkeleri ise bu lambayı zorunlu kılmayı henüz düşünmemekte, ancak bazı ülkelerde kullanımı tavsiye edilmektedir.

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