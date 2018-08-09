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Trudeau:Özür dilemeyiz ama diyalog sürmeli

Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik kriz sürüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda özür dilemeyeceklerini belirtti. Ancak Kanada Başbakanı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek amacında olduklarını söyledi.

Trudeau:Özür dilemeyiz ama diyalog sürmeli

Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik kriz sürerken Ottawa'dan "Geri adım atmayız ancak görüşmelere devam etmek istiyoruz." mesajı geldi.

Açıklamayı Kanada Başbakanı Justin Trudeau Montreal kentinde yaptı. Trudeau, Suudi Arabistan'ın geçen hafta birkaç sosyal aktivisti tutuklamasıyla ilgili Kanada'nın yaptığı eleştirilerden geri adım atmayacaklarını vurguladı. Ancak Suudi Arabistan ile diplomatik görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Suudi mevkidaşıyla salı günü uzun bir görüşme yaptığını da açıkladı. Freeland'in söylediklerini yineledi.

Kanada Başbakanı, "Kanada'nın özür dilemesi ya da insan hakları ile ilgili eleştirileri geri çekmesi gündemimizde değil. Ancak biz Suudi Arabistan ile sağlam ilişkilere sahip olmak istiyoruz." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kanada #suudi arabistan
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