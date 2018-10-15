ABD Başkanı Trump, Çin'in 2016 seçimlerine müdahale ettiğini ileri sürdü ancak iddiası ile ilgili herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Çin ise tüm iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Trump, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü. Trump'ın iddiası Çin tarafından tepkiyle karşılandı.



Çin'in Rusya'dan "daha tehlikeli" olduğuna inandığını söyleyen Trump, "Bence Çin seçimlere müdahale etti. Açıkçası, Çin'in daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum" dedi.



ABD Başkanı, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği sorusunu da yanıtladı.

"Seçimlerde bana yardım etmesi için Rusya'ya çağrıda bulunabileceğimi düşünüyor musunuz gerçekten… Bu çok saçma"



Trump, 2016 seçimlerine Rusya'nın değil ama Çin'in müdahale ettiğini iddia etti.

"Bence Çin'de seçimlere müdahale etti. Açık konuşmak gerekirse Çin'in daha büyük problem olduğunu düşünüyorum."



Trump'ın iddiasına yanıt gecikmedi. Amerikan FOX kanalına konuk olan Çin'in ABD büyükelçisi Tian Kai suçlamaları reddetti.

"Çin'in dış siyasetindeki temel prensiplerinden biri başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemektir. Bu konuda tutumumuz değişmedi."



Çin hakkındaki ithamların yersiz olduğunu söyleyen büyükelçi, Çinlilere haksızlık yapıldığını kaydetti.





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