ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Vladimir Putin'e destek çıkmasına ABD'den sert eleştiriler geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki Zirvesi sonrası ABD'den çok sert açıklamalar geldi.



Helsinki’de yapılan görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısına Rusya soruşturması damgasını vurdu.



Trump'ın, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili kendi istihbarat servisi yerine Vladimir Putin'in açıklamalarına itibar etmesi Amerika'da büyük tepki topladı.



Bu sözlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.



Cumhuriyetçi senatör John McCain ise "utanç verici bir performans" sözleriyle eleştirdi Trump'ı... McCain açıklamasında "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" ifadesini kullandı.



Daha önce Trump'a yakın duran siyasiler de ABD Başkanı'nı eleştirdi. Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir "zayıflık" mesajı verdiğini söyledi.



Öte yandan Trump'ın 'tez zamanda Suriye'den çekilme' vaatlerinin tam tersi yönünde bir açıklama Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.



ABC News'a demeç veren Bolton İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağını savundu.



ulusal.com.tr





