ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ve Suudi Kralı hakkındaki sözlerine Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman, tarihe atıf yaparak yanıt verdi. Selman Trump'ın tehditkar sözleriyle ilgili , "Suudi Arabistan ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi'de düzenlediği seçim mitinginde Suudi Arabistan'ı küçük düşüren ifadeler kullanmıştı, Trump "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." demişti.İşte bu sözlere yanıtı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman verdi. Salman, "Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı" dedi.Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta konuya değinen bin Selman, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli görmediğini söyledi. Suudi Veliaht Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil." ifadeleriyle Trump'a yanıt verdi.Muhammed bin Selman, ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir." nazarında baktığını ifade etti. Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." ifadelerini kullandı.