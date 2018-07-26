ABD ve Avrupa Birliği anlaştı. ABD Başkanı Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ticaret savaşlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump "ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını" açıkladı.

Amerika ve Avrupa ticaret savaşları yapmama kararı aldı. Trump, "Avrupa Birliği ile anlaştık" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ticaret savaşlarını değerlendirdi.



Taraflar, ticaret savaşlarına karşı bir dizi önlem üzerinde anlaştı.



Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Trump, Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu.



Trump, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız" dedi.



Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker ise ABD ile tarım ve enerji alanındaki ithalatı artıracaklarını açıkladı. AB üyesi ülkelerin daha fazla soya fasülyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz alacaklarını söyledi.



Trump ve Juncker, ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda da anlaştı. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi için birlikte çalışma kararı aldılar.



ulusal.com.tr