davasında Türkiye, İran'a yönelik Amerikan ambargolarını delmekle suçlanırken, Amerika Başkanı Donald Trump 'ın, Amerika'nın koyduğu Küba ambargosunu deldiği ortaya çıktı.Aydınlık gazetesinin haberine göre, 1998 yılında Trump'ın işleri kötü gitti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu kayıtlarında, Trump'ın otelleri 39.7 milyon dolar zarar ettiği bilgisi kayıtlara geçti. Hisse senetleri 12 dolardan 2.75 dolara düşmüştü. Ardından bir dizi iflas yaşandı.O dönem Amerika'nın Küba'ya uyguladığı ambargolar da sürüyordu. Trump’un otel ve kumarhane firması ‘Trump Hotels and Casino Resort Inc’, uzun yıllardır Trump ile çalışanfirmasını bu tip yeni işler ve olası ortaklıklar geliştirmek üzere yetkilendirdi.Yetkili firma, Trump'ın şirketi adına iş geliştirme hizmeti verecekti. Bu doğrultuda, yetkili firmadan bir ekip Küba’ya seyehat ederek iş olanakları araştırdılar, görüşmeler ve harcamalar yaptılar.Amerika'daki seçim sürecinden önce Newsweek’te yayımlanan belgelere göre yetkili firma Küba'da yaptığı masrafları üç madde halinde Trump'ın şirketine bildirdi. Her maddenin karşısında harcama tutarı, mevcut ve ilgili tutarların en kısa zamanda ödenmesi gerektiği talep edildi.Masrafların bildirildiği dökümanların yanına eklenen bir not da dikkat çekiyor. O notta, mevcut kanunlar çerçevesinde, bu tip Küba seyahatlerinin Beyaz Saray’ın iznine tabii olduğu, dolayısıyla bir hayır kurumu adına gösterilmesinin uygun olacağı belirtiliyor.