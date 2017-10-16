ABD Başkanı Donald Trump, Irak hükümetinin Kerkük operasyonu sonrası konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasından yaşanan gerginlik için ülkesinin taraf tutmadığını söyledi. Trump, "Kürtler ile Bağdat'ın anlaşamamasından memnun değiliz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Irak'ın Kerkükkentinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, Kerkük'te Irak Merkezi Yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) unsurları arasında yaşanan çatışmalardan memnun olmadıklarını vurguladı.

Trump ayrıca, ABD'nin Kerkük konusundaki pozisyonuyla ilgili, "Onların (Kerkük'te) çatışıyor olmasından memnun değiliz. Bu savaşta (ikisi arasında) bir taraf tutmuyoruz. Kürtlerle yıllardır süren çok iyi ilişkilerimiz var. Oraya ilk başta hiç girmememiz gerekirdi ancak aynı zamanda Irak'ın da yanındayız. Ancak bu savaşta bir taraf tutmuyoruz." açıklamasını yaptı.





Trump'tan 'yeni İran stratejisi' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni İran stratejisinin "atması gereken bir adım" olduğunu savunarak, "İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, iç ve dış politikaya ilişkin çeşitli konularda açıklama yaptı.

Cuma günü duyurduğu yeni İran stratejisini savunan Başkan Trump, "Birçok insan, yaptığımız işle ilgili bizimle aynı fikirde. Yaptığım işten oldukça emin hissediyorum. İran anlaşmasıyla ilgili adım, yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. İkinci aşama pozitif de olabilir, negatif de. Belki komple ortadan kaldırma da olabilir; Bu da oldukça gerçek bir ihtimal, bazıları bunun daha büyük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ancak ikinci aşama olumlu bir noktaya da gidebilir. Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yaptı.



"ABD için korkunç bir anlaşmaydı"

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğunu iddia eden Trump, "İranlı liderler iyi müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.



"Rusya soruşturması bitmeli"

Öte yandan, kabine toplantısının ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i görevinden almak gibi bir düşünce içinde olmadığını söyledi.

Başkan Trump, bununla birlikte kendi ekibiyle Moskova yönetimi arasında herhangi bir gizli iş birliği olmadığını da kaydederek, "Rusya soruşturmasının sona erdiğini görmek istiyorum. Tüm bu Rusya meselesi, Demokratların seçimi kaybetmesinin bir mazeretiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili hem Kongre'deki hem de Mueller tarafından başlatılan soruşturmalar halen devam ediyor.