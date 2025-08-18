Trump: ABD’nin Ukrayna harcamaları yozlaşmış hükümet tarafından yapıldı, Biden gerçekten korkunç bir başkandı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki harcamalar ve Biden hakkında konuştu. “Yozlaşmış hükümet”, “Bu halde olmazdık”, “Korkunç bir başkandı” gibi ifadeler kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki Amerikan harcamaları ve Başkan Joe Biden hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Açıklama şu şekilde:
"ABD'nin Ukrayna'daki harcamaları yozlaşmış bir hükümet tarafından yapılmıştı. Ben başkan olsaydım bu halde olmazdık. Biden gerçekten korkunç bir başkandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı