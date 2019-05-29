Japonya'ya ziyarette bulunan Amerikan Başbakanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Amerika ile İran arasında arabuluculuk teklifini kabul ettiğini söyledi. Abe'nin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere gelecek ay Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Amerikan Başbakanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Amerika ile İran arasında arabulucu olarak hareket etme çabalarını destekleyeceğini söyledi.



Trump 4 günlük ziyaret gezisi kapsamında Japonya'daydı. Ziyareti sırasında Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito ile yemek yiyen, Japon Başbakan Abe ile golf oynayan Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 alacağını duyurmuş, Abe'ye teşekkür etmişti.



Trump ile Abe'nin gündemindeki konulardan biri de İran ve ABD arasındaki gerilimdi. Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İran'la yakın ilişkilerin olduğunu kabul ederek ABD'nin konuşmak istediğini söyledi.



Tahran son olarak, İran'a, nükleer programı sebebiyle ağır yaptırımlar uygulayan ve geçen hafta bölgeye bin 500 asker gönderen Washington yönetimi ile görüşmenin hiçbir yararı olmayacağını ifade etmişti.



Abe ile bir iş yemeği sırasında konuşan Trump, "Başbakan ve Japonya'nın İran'la çok iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, o halde ne olacağını göreceğiz" dedi. Trump, Abe ile iş yemeğinde görüşmeden önce gazetecilere Tahran'a, doğrudan görüşme teklifini yaptığını söyledi.



Abe, Japonya'nın elinden geleni yapmak istediğini belirtti. Japonya ve Amerika'nın İran'ı saran gerilimin azaltılması iş birliği yapması gerektiğini söyledi.



Shinzo Abe'nin, İran Cumhurbaşbakın Hasan Ruhani ile görüşmek üzere gelecek ay Tahran'ı ziyaret edeceği kaydedildi.



İran dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 16 Mayıs'ta Tokyo'ya giderek, Abe ve Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşmüştü.



Görüşmelerde İran ile Amerika arasındaki gerginlik ve nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik önlemlerin ele alındığı ifade edilmişti.





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