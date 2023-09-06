Trump açık ara önde! ABD'de dikkat çeken anket

ABD'de 2024 Başkanlık ön seçimleri için yapılan bir anketin çarpıcı sonuçları yayınlandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump,Cumhuriyetçi parti adayları içinde yüzde 52 ile açık ara önde çıktı.

Trump açık ara önde! ABD'de dikkat çeken anket
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Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD'de yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık ön seçimleri için yapılan ankette, Cumhuriyetçi parti adayları içinde yüzde 52 ile açık ara önde çıktı.

Ankete göre, Trump, en yakın takipçisi Florida Valisi Ron DeSantis'in 34 puanla geride bıraktı. DeSantis yüzde 18'de kaldı.

DİĞER ADAYLARIN OY ORANI

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley yüzde 7 ile DeSantis'in ardından gelirken, iş insanı Vivek Ramaswamy yüzde 6, Güney Carolina Senatörü Tim Scott yüzde 3, eski New Jersey Valisi Chris Christie yüzde 2, geri kalan diğer adaylar da yüzde 1 oy aldı.

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Ankete katılanların yüzde 43'ü “kesinlikle” Trump'ı destekleyeceğini kaydederken, yüzde 61’i ise eski Başkan’ın “çok büyük olasılıkla” Cumhuriyetçi parti başkan adayı olarak 2024 seçimlerine katılacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # donald trump
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