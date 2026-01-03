Trump açıkladı: Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalandı

ABD ile ilişkilerin savaş noktasına geldiği Venezuela'da sıcak saatler yaşanıyor. Başkent Karakas dahil 4 kentte peş peşe meydana gelen patlamalar ülkede büyük paniğe neden oldu.

Hükümet tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Saldırıların hemen ardından konuşan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik harekatın detaylarını paylaştı. Trump, "Saldırımız başarılı, Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı" dedi.

Trump’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır."