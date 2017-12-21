ABD-Mehmet Hakan Atilla’ya Karşı Davası’nda sona yaklaşılan şu günlerde, davanın olası sonuçları ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki olası etkileri gündemin ana maddelerini oluştururken, işte Trump’ın seçim kampanyası sırasında bir süre Amerikan basınında yer bulan ama, seçimi kazanmasını engelleyemeyen ambargo sicili…

ABD-Mehmet Hakan Atilla’ya Karşı Davası’nda sona yaklaşılan şu günlerde, davanın olası sonuçları ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki olası etkileri gündemin ana maddelerini oluştururken, işte Trump’ın seçim kampanyası sırasında bir süre Amerikan basınında yer bulan ama, seçimi kazanmasını engelleyemeyen ambargo sicili…



Newsweek dergisinden Kurt Eichenwald’ın 26.09.2016, 30.09.2016 ve 14.10.2016 tarihli haberlerinde, dönemin Başkan Adayı Trump’ın, ABD’nin Küba’ya karşı uyguladığı ambargoyu, 1998 yılında nasıl deldiğini detayları ile anlatıyor.



TRUMP ABD’NİN KÜBA AMBARGOSUNU NASIL DELDİ



Konu, Newsweek dergisinde Kurt Eichenwald’ın yayınladığı 29 Eylül 2016, 30 Eylül 2016 ve 10.14.2016 tarihli haberleriyle Amerikan gündemine girmişti. Eichenwald ilgili haberlerinde, dönemin Cumhuriyetçi Başkanlık Adayı Trump’ın 1998 yılında, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ambargosunu nasıl deldiğini, Trump’ın firmasının eski yöneticileri ile yaptığı röportajlar, firma içi yazışmalar ve mahkeme kayıtlarına dayandırarak detaylarıyla anlatmıştı.



ABD’NİN KÜBA AMBARGOSU



ABD’nin Küba’ya ambargo uygulaması Kennedy döneminde başlamıştı. Ambargoya ilişkin ilk yasal düzenleme çerçevesinde, hiçbir Amerikalı ve hiçbir Amerikan şirketi Küba’da bir kişi ya da şirket ile hiçbir şekilde mali işlem yürütemiyordu. Bu hükmün tek istisnası ise, insanı yardım ve tele-komünikasyon sektörüne ilişkin ihracat operasyonlarıydı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ambargonun Küba üzerindeki etkisi derinleşti. 1996 yılında ABD Kongresi ambargoyu Helms-Burton Act ile detaylandırarak federal bir kanuna dönüştürdü. Bu kanunla ambargo hükümleri genişletildi ve yabancı firmaların Küba ile mali işlemlerine de sınırlama getirildi.



Mart 1998’de Amerika’nın ambargo politikasının Küba lehine olumlu yönde değişeceğine dair ilk belirtiler Clinton’ın bazı yeni uygulamaları açıklaması ile belirdi. Bunlar arasında iki ülke arasında charter uçuşların yapılabilmesi, bazı tıbbi ekipmanların ticareti ve Amerika’da yaşayan Kübalıların ülkelerindeki akrabalarına küçük miktarlarda para transferi yapabilmeleri şeklindeydi. Ama hala Amerikalıların ya da Amerikan şirketlerinin Küba’da para harcaması yasaktı. Ambargoda bu anlamda bir yumuşama olmamıştı./Aydınlık