Trump Avrupa'yı korkuttu

Avrupa Birliği bürokratları ise zor da Trump’ı ikna etmenin yollarını arıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’ın başkan olarak seçilmesinin ardından Rusya’ya karşı şahinleri oynayan Avrupa’daki Ukrayna’ya arka çıkan hükümetler Rusya ile baş başa kaldı.



Trump seçimler öncesinde Ukrayna konusuyla ilgili çok kez fikirlerini beyan etmişti ve Ukrayna'ya desteği keseceğini Ondan sonra kendisinin iktidarı da olsaydı Ukrayna Savaşı'nın çıkmayacağını, ondan sonra Avrupa'nın derdi olduğunu, Amerika'nın hiç böyle bir derdinin bulunmadığını vs. çok kere zaten söylemişti.



Amerika’daki seçimlerin ardından ilk sarsıntı Almanya’da yaşandı. Almanya’daki trafik ışıkları koalisyon hükümeti dağıldı.



Avrupa Birliği, Rusya’nın karşısında tek başına kalmamak için Donald Trump yönetimiyle nasıl bir ilişki geliştireceğini acil olarak görüştü.



Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Brüksel’de bir araya gelip Donald Trump'la görevi devraldıktan sonra nasıl müzakere yürüteceklerini konuştu.



Amerika ile eşsiz tarihi bağları paylaştıklarını belirten Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Yeni yönetimle en başından iyi ilişkiler inşa etmek çok önemli.” şeklinde konuştu.



Von der Leyen, Trump’ı ikna edebilmek için ticaret kartını masaya sürdü. Avrupalı bürokrat, sıvılaştırılmış doğalgazı Rusya yerine Amerika’dan alabileceklerini söyledi. “Ticaret açığıyla da ilgili tartışabileceğimiz bir konu." dedi.



Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan ve Donald Trump iyi ilişkilere sahip Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise ABD Başkanı ile müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi.