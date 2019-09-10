Trump, Bolton'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün gece Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söyledim" ifadesini kullandı.

Suriye'den asker çekmeme dahil Bolton'ın pek çok görüşüne şiddetle karşı çıktığını, Beyaz Saray'daki çok sayıda kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." dedi.

Trump, Bolton'ın yerine getirilecek ismi gelecek hafta açıklayacağını da kaydetti. Bolton'ın yerine ise vekaleten yardımcısı Charlie Kupperman bakacak.

John Bolton ise twitter hesabından "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Amerikan medyası, Bolton'ın, dün gece Taliban görüşmelerine ilişkin yaşadıkları tartışmanın ardından görevden alındığını iddia etti.

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