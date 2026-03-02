"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"

Rusya: “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı şüphesiz başlayacaktır.”

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
Yayınlanma: Güncellenme:

Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” ifadesini kullandı.

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

"Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.”

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini belirterek, “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. "Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışma tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı: "İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"Çin Dışişleri Bakanı: "İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"Dünya
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştuİran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştuGündem
İran'dan İsrail'e 11. dalga: 48 saatte 12 günlük savaşın rekoru kırıldıİran'dan İsrail'e 11. dalga: 48 saatte 12 günlük savaşın rekoru kırıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

rusya abd donald trump
Günün Manşetleri
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
“ABD ile müzakere etmeyeceğiz.”
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’