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Trump, Çin'e yönelik yeni ek vergileri Twitter hesabından duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yeni ek vergileri Twitter hesabından duyurdu. Çin tarafı ise sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "şantajı kabul etmiyoruz. Ulusal çıkarlarımızı koruyacağız" denildi.

Trump, Çin'e yönelik yeni ek vergileri Twitter hesabından duyurdu

ABD Başkanı Trump, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin'den gelen ürünlere ek vergi koyduklarını duyurdu. Aynı mesajın devamında "iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Çin'in Şanghay kentinde Çin ve ABD heyetleri arasında yapılan ticaret ve vergi müzakerelerinin ardından gelen bu haber Çin tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin Çin'e karşı ilave vergi artışına yönelik açıklama yaptı.

Dışişleri sözcüsü Hua Çunying, Çin, herhangi bir baskı, tehdit ve şantajı kabul etmiyor" şeklinde konuştu.

Hua Çunying "ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel menfaatlerini korumak zorunda kalacağız" dedi.

Çin medyasında çıkan yorumlarda Trump yönetiminin koyduğu yeni gümrük vergilerinin hiçbir şekilde ABD'nin istediği gibi bir ticaret anlaşmasını doğurmayacağı kaydedildi.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #çin
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