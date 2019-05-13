Çin ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ticaret müzakereleri aylardır devam ediyordu. Süreç içinde verilen yumuşak mesajlara rağmen görüşmeler Trump'ın yeni gümrük vergileriyle sonuçlandı. Çin'i tehdit eden Trump Çin'i misilleme yapmaması konusunda uyardı. Çin'in cevabı gecikmedi. Çin 60 milyar dolarlık yeni ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

Gümrük tarifelerini cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarını kapsayacak şekilde arttıran Trump, Çin tarafını misilleme yapmaması için uyardı.



Trump'ın kullandığı dil ise tam bir diplomatik üslubun oldukça dışında.



"Çin'in canı çok kötü yanacak" diyen Amerikan Başkanı Trump'a Çin'in cevabı ise gecikmedi. Çin 60 milyar dolar tutarında, 5 bin 140 kalem ABD ürününe yüzde 5-25 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.



ABD'den ithal edilecek ürünler için yeni gümrük tarifesi oranları 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.



Ek tarifelerden muafiyetler için şirketlerden başvuruları aldığını belirten Çin Ticearet Bakanlığı, muafiyet listesindeki ürünlerin 1 yıl süre ile ek tarifelerden muaf tutulacaklarını vurguladı.



ulusal.com.tr

