ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.



Riyad'ın iddiaları şiddetle reddetmesine ek olarak, gazetecinin Suudi yetkililer tarafından "öldürülmüş olması durumunda" Washington'un öfkeleneceğini belirtti.



Dün yaptığı açıklamada da Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.



Trump: Brunson'un serbest bırakılmasında yardımı için Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Rahip Brunson zor zamanlardan geçen iyi bir Hristiyan. Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim.



Erdoğan'da twitter üzerinden Trump'a yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder." dedi