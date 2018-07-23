İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Amerika için söylediği "İran'la barış, barışların anası, savaş, savaşların anasıdır" sözlerine Washington'dan yanıt geldi. Amerika Başkanı Donald Trump, Ruhani'nin bir daha asla ABD'yi tehdit etmemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran hükümetinin mafya olduğunu iddia etti.

İran'ı kuşatmaya çalışan Washington yönetimi ile İranlı yetkililer arasındaki tansiyon yükseliyor.



İran'ın petrol satışını engellemeye çalışan Amerika'ya karşı bu açıklamayı yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Washington'dan üst üste yanıt geldi. Washington'un açıklamalarını İran yanıtsız bırakmadı.



Resmi twitter hesabından "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Trump, Tahran'ı tehdit etti.



Trump'ın yanı sıra bir tehdit açıklaması da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo İran yönetimini mafya olmakla suçladı.



İran'ın ham petrol ithalatını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Pompeo, İran halkını da yönetime karşı kışkırtan sözler sarf etti.



Pompeo'nun bu açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Pompeo'nun İran'ın içişlerine müdahale eden açıklamalar yaptığını vurguladı.



ulusal.com.tr