Trump döneminde ABD - Çin ilişkileri nasıl olacak?

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl boyunca nasıl bir strateji izleyecek? Tüm bu soruların yanıtını Vatan Partisi Çin Temsilcisi İbrahim Orçun Göktürk Ulusal Kanal için değerlendirdi.

- Şu an son dönemde hem yazılı medyada hem de ÇKP ve diğer Çin televizyon kanallarında daha ılımlı Trump'a karşı olmak üzere ama iki tarafından birini seçmeye yönelik değil de daha görüş bildirmemeye yönelik bir strateji izlediklerini söyleyebiliriz Çin medyasının.

ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. ABD’de 2. Trump dönemi yeniden başlayacak. Bütün dünyayı etkileyecek bu sonuç Çin Halk Cumhuriyeti’nde önemle değerlendiriliyor.

Vatan Partisi Çin Temsilcisi Orçun Göktürk, Çin’in Biden dönemi ve Trump dönemi politikalarındaki farklılıkları anlattı.

- Biden iktidarının önemli dersler içerdiğini görüyoruz Çin Halk Cumhuriyeti için. Çünkü Biden Trump'ın Hint Pasifik dediği yani Asya Pasifik'ten ziyade Hint Pasifik jargonunu kullanarak Trump dönemi Çin HAlk Cumhuriyeti'ne ve Pasifik bölgesinde onun politikalarına karşı ABD'nin hegemonyasını sürdürme politikasını sürdürdü.

Çin’in Trump dönemi için endişeleri mi var? sorusuna da yanıt veren Göktürk, ABD’nin odak noktasını Çin ve Pasifik bölgesine kaydırabileceğine işaret etti.