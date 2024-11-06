Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?

Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ne yönde değişecek?



Donald Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye’nin güvenlik politikalarını etkileyecek mi?



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede atacağı adımlara göre Türkiye’nin farklı uygulama ve planlar yapabileceğini söyledi.

- Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede atılacağı adımlara göre farklı uygulama ve planlar düşünülebilir. Bunun zaman içinde yapacaklar hareket tarzları göre özellikle belirlememiz lazım. Bunu incelememiz ve takip etmemiz lazım. Bu konuda belki proaktif siyaset izleyip yönlendirici olmak da gerekebilir.

Tör, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilkinden farklı olabileceğine dikkat çekti.

