Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak?
Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından gözler Türkiye-ABD ilişkilerine çevrildi. Donald’ın başkanlığı döneminde Türkiye açısından ne gibi farklar olacak. Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, gelişmeleri Türkiye’nin güvenlik politikaları açısından Ulusal Kanal’a değerlendirdi.
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Donald Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından Türkiye – Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ne yönde değişecek?
Donald Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye’nin güvenlik politikalarını etkileyecek mi?
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede atacağı adımlara göre Türkiye’nin farklı uygulama ve planlar yapabileceğini söyledi.
- Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede atılacağı adımlara göre farklı uygulama ve planlar düşünülebilir. Bunun zaman içinde yapacaklar hareket tarzları göre özellikle belirlememiz lazım. Bunu incelememiz ve takip etmemiz lazım. Bu konuda belki proaktif siyaset izleyip yönlendirici olmak da gerekebilir.
Tör, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilkinden farklı olabileceğine dikkat çekti.
- Trump askerleri hep çekeceğini söylüyordu. İlk döneminde belki bazı konularda ekibini kuramamış olabilir, farklı davranışları, hatalar yapmış olabilir ama şu anda ikinci dönemi ve tecrübeli olarak acaba dediklerini yapabilecekse, yani Irak'tan ki bir sene sonra normal çekileceği söyleniyor ama Suriye'den ivedilikle Amerikan güçlerini çekerse o zaman Türkiye'nin güvenlikle ilgili atacağı adımlar farklı olabilir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi