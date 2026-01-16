Trump duyurdu: Gazze için 'Barış Kurulu' kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek yeni yol haritasını paylaştı. "Gazze Barış Kurulu"nun kurulduğunu ilan eden Trump, 20 maddelik planın bir sonraki evresine resmen geçildiğini bildirdi.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN PRESTİJLİ KURUL"

Kurulun yapısına dair iddialı ifadeler kullanan Trump, üyelerin isimlerinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Trump, "Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak. Kesin olarak söyleyebilirim ki bu şimdiye kadar herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff’un daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan ABD Başkanı, "Steve Witkoff'un açıkladığı gibi 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın bir sonraki aşamasına resmen geçtik" ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinden bu yana ekibinin Gazze’ye rekor düzeyde insani yardım ulaştırdığını belirten Trump, Birleşmiş Milletler'in bile bu hızı "emsalsiz" olarak nitelendirdiğini kaydetti. Trump, sağlanan bu lojistik başarının, planın yeni aşaması için gerekli zemini hazırladığını savundu.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR DESTEĞİYLE TÜNELLER İMHA EDİLECEK

Trump, geçiş sürecinde Gazze'nin yönetimini üstlenecek olan Gazze Barış Kurulu Başkanı liderliğindeki Filistinli teknokrat hükümetini desteklediğini vurguladı. "Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlı" diyen Trump, sürecin işleyişinde garantör ülkelerin rolüne dikkat çekti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin desteğiyle Hamas'ın tamamen silahsızlandırılacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: "Mısır, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşmasını Hamas ile güvence altına alacağız."

Trump, örgütün elinde bulunan rehine cenazelerinin İsrail’e iadesi de dahil olmak üzere tüm taahhütlerini yerine getirmesini istedi. Tam silahsızlanma çağrısını yineleyen Trump, sözlerini şöyle noktaladı: "Daha önce de söylediğim gibi bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabilirler. Gazze halkı yeterince acı çekti. Artık vakit geldi!"