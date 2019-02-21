Amerika, Türkiye'nin parasını ödediği ve proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarına ambargo koydu. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye teslim edilmesi gereken F 35'lerin teslimatını iptal eden kanunu imzaladı

Terör örgütlerine ağır silah desteğini sürdüren Amerika, Türkiye'nin S-400 hamlesine F-35 ambargosu ile karşılık verdi.



Rusya, S-400 hava savunma sistemini bu yıl Türkiye'ye teslim edilecek. "S-400 alırsanız F 35 uçaklarının satışını yasaklarız" tehdidi savuran Washington yönetimi ise ilk somut adımını attı. Amerikan Başkanı Trump, F 35'lerin Türkiye'ye satışını durduran torba kanunu imzaladı. Böylece, Türkiye'ye 1 Kasım'a kadar F-35 teslimatı yapılmayacak. Türkiye için üretilen 6 adet F 35 ise israil'e verilecek.



"ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası" çerçevesinde hazırlanan torba kanunda yer alan madde, daha önce 2019 bütçe tasarısından son anda çıkarılmıştı. Ancak imzalanan son kararname tekrar incelendiğinde bu maddenin yeniden eklendiği görüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına yönelik ortak bir rapor hazırlayacak. Raporda, sistemlerin alınmasının ne gibi tehditler oluşturacağı ele alınacak. Raporun 1 Kasım 2019'a kadar hazırlanması talep edildi. Ayrıca o tarihe kadar da Türkiye'ye F-35'lerin teslim edilmesinin durdurulması yer alıyor.



Hali hazırda Türkiye'nin toplam 116 adet F-35 siparişi bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 3 ve 4 numaralı uçakların teslimatı için ise Mart 2019 hedefleniyordu. 116 adet F-35'in 16'sı Deniz Kuvvetleri'nde kullanılması planlanan ve dikey iniş kalkış yapabilen F-35B...



İsrail'in, Amerika'nın F 35 satışını tamamen durdurması halinde Türkiye'nin verdiği 116 uçaklık siparişin tümünü almak için hazır olduğu öne sürüldü.



ulusal.com.tr