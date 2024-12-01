Trump, FBI'ın başına getireceği ismi duyurdu

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Patel’i, "Çok zeki bir avukat ve araştırmacı. Kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadı." sözleriyle övdü.

Kash Patel, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış ve Trump’a bağlılığıyla tanınan bir isim olarak ön plana çıkmıştı.

Trump’ın bu hamlesi, 2027 yılına kadar görev süresi bulunan mevcut FBI Direktörü Christopher Wray’in görevden alınacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Wray, 2017 yılında Trump tarafından atanmış ve 10 yıllık bir görev süresi için yemin etmişti.