Trump, FBI'ın başına getireceği ismi duyurdu

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğü için eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i aday göstereceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump, FBI'ın başına getireceği ismi duyurdu
Yayınlanma:

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Patel’i, "Çok zeki bir avukat ve araştırmacı. Kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadı." sözleriyle övdü.

Kash Patel, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış ve Trump’a bağlılığıyla tanınan bir isim olarak ön plana çıkmıştı.

Trump’ın bu hamlesi, 2027 yılına kadar görev süresi bulunan mevcut FBI Direktörü Christopher Wray’in görevden alınacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Wray, 2017 yılında Trump tarafından atanmış ve 10 yıllık bir görev süresi için yemin etmişti.

Sosyal medya fenomeninin trajik sonu: Hayatını kaybettiSosyal medya fenomeninin trajik sonu: Hayatını kaybettiDünya
Ailesini katletti, suçu uzaylılara attı: Cezası belli olduAilesini katletti, suçu uzaylılara attı: Cezası belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

fbi donald trump
Günün Manşetleri
Fuhuş çetesine darbe!
Deprem uzmanı tek tek saydı
"İsrail BM’den çıkarılsın"
2024’te 5 milyondan fazla işlem
Meteoroloji sarı kod verdi
Perinçek: Türkiye doğru tarafı seçmek zorunda!
BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt
Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde
HTŞ, Amerika ve İsrail'in piyonudur!
Asya’dan Filistin’e antiemperyalist cepheden birlik çağrısı
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı tek tek saydı Deprem uzmanı tek tek saydı
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası! Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!
HTŞ'nin lideri Cevlani öldürüldü mü? HTŞ'nin lideri Cevlani öldürüldü mü?
Bakan Şimşek: Türkiye ticaret anlaşmalarıyla dirençli olacak Bakan Şimşek: Türkiye ticaret anlaşmalarıyla dirençli olacak