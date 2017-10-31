Perşembe günü açıklayacak
Perşembe günü açıklayacak
Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Bülent Arınç'tan flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması

Trump, Fed adayını perşembe günü açıklayacak

ABD Başkanı Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Başkanı adayını perşembe günü açıklayacağı bildirildi.

Trump, Fed adayını perşembe günü açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı adayını perşembe günü açıklayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Fed'in başına atayacağı ismi, 2 Kasım Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak.

Trump, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Yellen de dahil olmak üzere 3 adayı değerlendiriyor. Yellen'in rakiplerini, Fed Guvernörü Jerome Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed başkanlığına en yakın isim olarak görünen Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemesi ve para politikası açısından Yellen ile aynı çizgide durması geliyor.

Adaylığının piyasalarda büyük bir dalgalanmaya yol açması beklenmeyen Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Hukuk alanında eğitim gören Powell, 2012'den bu yana Fed Guvernörü olarak görev yapıyor.


Özel sektör tecrübesine de sahip olan Powell, kamu kuruluşlarındaki kariyerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

Nadir bir durum
Powell, beklentiler doğrultusunda Fed'in yeni lideri seçilirse, Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in ikinci başkanlık dönemi için atanmaması, nadir yaşanan bir durum olarak tarihe geçecek.

Buna karşın, Yellen isterse Fed'in yönetim kurulu üyeliğini 31 Ocak 2024 tarihine kadar sürdürebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #FED #donald trump #amerikan merkez bankası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul Fatih'te bir kişi ölü bulundu
Sonraki Haber
Ertelenen sigorta primleri KDV mahsubuyla ödenebilecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.