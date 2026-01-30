Trump Fed Başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında görev süresi dolacak olan Jerome Powell’ın yerine Fed başkanlığına eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığına Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini duyurdu. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği bu atama, Washington’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" filminin Kennedy Center’da gerçekleştirilen gala gösteriminde, yeni Fed başkanı adayını bugün açıklayacağının sinyalini vermişti. Beklenen açıklama gecikmedi ve Başkan Trump, Fed başkanlığı koltuğu için eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh isminde karar kıldı.

