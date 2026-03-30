Trump "Görüşüyoruz" demişti, Galibaf'tan yanıt geldi: "Düşman kendi isteklerini haber yapıyor"

Trump "Görüşüyoruz” demişti... İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD Başkanı'nın temas iddialarını yalanlayarak, "Düşman kendi isteklerini haber olarak yayıyor" dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump "Görüşüyoruz" demişti, Galibaf'tan yanıt geldi: "Düşman kendi isteklerini haber yapıyor"
Yayınlanma: Güncellenme:

New York Post gazetesine konuşan Donald Trump, İran’da Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştüklerini öne sürdü. İran yönetiminde "rejim değişikliği" olduğunu savunan Trump, "Geçmişteki (isimler) gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız.” dedi. 

Trump’ın, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile temas halinde olduklarına dair sözlerine tepki geldi. Galibaf, Trump’ın açıklamalarını "düşmanın kendi isteklerini haber olarak yayması" şeklinde nitelendirdi. 

Trump’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Galibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Düşman, bir yandan ulusumuzu tehdit ederken, diğer yandan da kendi isteklerini haber olarak yayıyor. Büyük hata. Birini vursalar bile, karşılığında birkaçını alacaklar. Allah'ın izniyle, İran halkı, Yüce Lider'in önderliğinde, düşmanın bu saldırganlığından pişman olmasını sağlayacak ve haklarını geri alacaktır."

Muhammed Bagır Galibaf iran
