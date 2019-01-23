ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.



Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.



ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.



Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.



Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.



MEKSİKA: GUADIO'YU TANIMIYORUZ

BD'ni ardından Şili, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Arjantin ve Peru da muhalefet lideri Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. Meksika ve Bolivya is Maduro'yu desteklemeye devam ettiğini duyurdu.



CNBC: ASKERİ SEÇENEĞİ MASAYA YATIRDI

ABD merkezli CNBC, Beyaz Saray'ın Venezüella için askeri seçeneği masaya yatırdığını aktardı.



