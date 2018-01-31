Amerika Başkanı Trump, Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinin açık kalması için başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı. Guantanamo'da hali hazırda 41 tutuklu bulunuyor.

Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesisi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kararıyla açık kalmaya devam edecek.



Trump, Guantanamo Üssü'ndeki hapishanenin açık kalması için başkanlık kararnamesini imzaladı. Hapishanenin açık kalması, Trump'ın seçimm vaadleri arasındaydı.



Guantanamo Üssü'ndeki gözaltı merkezi, Amerika'nın 11 Eylül saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmesini izleyen günlerde açılmıştı.



2003 yılında 680'ulaşan tutuklu sayısı şu anda 41... Trump, merkezden hiçbir tutukluyu ise göndermedi.







ulusal.com.tr