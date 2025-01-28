Trump 'iki cinsiyet var' demişti: O kararnameyi imzaladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin politikasından farklı bir yaklaşım benimseyerek, trans bireylerin orduya katılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump 'iki cinsiyet var' demişti: O kararnameyi imzaladı
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Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönerken uçakta 5 başkanlık kararnamesine imza attı.

Buna göre Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.

Amerikan ordusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık başlıklı önceki uygulamaları da kaldıran bir diğer kararnameye daha imza atan Trump, söz konusu adımlarla orduyu yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

"KADIN VE ERKEK OLMAK ÜZERE SADECE İKİ CİNS VARDIR"

Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmış oldu.

Öte yandan Trump ayrıca, Amerikan sınırlarının korunabilmesine yönelik bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı geliştirilmesi için de bir kararnameye imza attı.

Ayrıca Trump, KOVID-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin görevlerine iade edilmesini sağlayan bir diğer adımı da hayata geçirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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